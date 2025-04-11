В Клину на четверть завершили строительство спортшколы Олимпийского резерва

На улице Чайковского в Клину продолжается строительство Клинской школы олимпийского резерва, стройготовность достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 90 рабочих и четыре единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций технической части здания, планировка территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», завершить работы этого этапа планируют в конце 2025 года.

Площадь здания составит 12 тыс. кв. м. В нем обустроят атлетический манеж, медблок, тренерские, конференц-зал, пищеблок, спортзал, зал для художественной гимнастики, тренерские, раздевалки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.