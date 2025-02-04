В Клину начали капитально ремонтировать стадион «Строитель»

В Клину стартовал капремонт на стадионе «Строитель». Работы проведут за счет бюджетных средств, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион является старейшим в округе. Площадь спортивного ядра составляет почти 16 тыс. кв. м, площадь существующих строений — более 592 кв. м.

Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу. В рамках ремонта на объекте обновят футбольное поле, беговые дорожки, спортзалы и раздевалки. Также заменят инженерные сети и сантехнику, установят новые окна и двери, благоустроят прилегающую территорию.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Завершение ремонта запланировано на декабрь текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах реконструкции спортивного комплекса «Орион» в Балашихе.