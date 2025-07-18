В Клину направили в суд дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков

Клинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 40-летней жительницы городского округа Химки. Ее обвиняют в совершении девяти преступлений по ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и по ч. 3 ст. 30, пп. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с марта по апрель 2025 года она вместе с соучастником приобрела наркотическое средство, разместила его в тайниках на территории городского округа Клин в целях сбыта. Помимо этого, в апреле при задержании у обвиняемой нашли шесть свертков с наркотическим средством, которые она не успела разложить по тайникам. Уголовное дело направлено в Клинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).