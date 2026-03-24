В Клину организуют концерт фортепианной музыки

В субботу, 28 марта, в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И.Чайковского в Клину состоится концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Дмитрия Маслеева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут услышать произведения Сергея Рахманинова, в том числе этюды-картины, романсы в переложении для фортепиано, скерцо из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» и не только. Маслеев является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солистом Московской филармонии. Кроме того, это обладатель первой премии и Золотой медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Концерт начнется в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

