В Клину открыли фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Мисирево городского округа Клин открыли новый фельдшерско-акушерский пункт площадью 200 кв. м, он рассчитан на 36 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их провел концерн КРОСТ. В здании разместили кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет, двухместную палату и помещение для персонала.

Там можно будет пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, оформить больничный, получить рецепт лекарство и не только. Помощь получат около 800 жителей четырех деревень: Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также в сезон около 3 тыс. дачников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.