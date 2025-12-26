В Клину открыли выставку, приуроченную к юбилеям Чайковского и Андерсена

В Клину открыли выставку «Старая добрая сказка», приуроченную к юбилеям Петра Чайковского и Ганса Андерсена. Подробнее об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На презентации экспозиции свои работы представил известный художник Борис Диодоров, чьи иллюстрации к таким сказкам, как «Снежная королева», «Русалочка» и «Дюймовочка», стали классическими и надолго запомнились многим поколениям читателей.

На выставке представлены книжные иллюстрации и костюмы к театрализованным представлениям, поставленным по известным сказкам. Посетители смогут увидеть, как композиторы, режиссеры и хореографы адаптируют сказочные сюжеты для сцены.

Ознакомиться с экспозицией можно в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского до 19 мая 2026 года. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие масштабные выставки запланированы на эту зиму в музеях области.