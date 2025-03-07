В Клину пять врачей построили дома на предоставленных им земельных участках

В Клину на участках, предоставленных медикам в рамках программы «Земля врачам», было построено уже пять домов. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Еще шесть специалистов находятся в процессе строительства», - отметили в ведомстве.

В общей сложности за все время реализации программы в Клину земельные участки предоставили 64 врачам.

Подать заявку на получение участка можно, обратившись в муниципальную администрацию. Там будет предложен список доступных участков на выбор. Через пять лет после получения земли участники программы могут оформить участок в собственность.

Ранее в ведомстве сообщили, что в целом по региону врачи построили на участках уже свыше 200 домов.