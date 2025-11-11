В Клину по требованию прокуратуры уволили замглавы округа

Клинская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе, по результатам которой в связи с утратой доверия был уволен заместитель главы округа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2024 года он получил денежное вознаграждение за то, что создал для коммерческой компании более выгодные условия для заключения муниципального контракта с администрацией округа. Контракт был связан с выполнением работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Городская прокуратура внесла главе муниципалитета представление, по результатам рассмотрения которого муниципальный служащий был уволен с занимаемой должности. Кроме того, в его отношении возбудили уголовное дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

