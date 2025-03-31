В Клину почти наполовину завершили капремонт школы «Содружество»

В Высоковске городского округа Клин продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы «Содружество», расположенной на улице Первомайской, 2а, стройготовность объекта достигла 47%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день строители выполняют отделочные работы, ведут обшивку стен гипсокартоном, устройство подвесного потолка, канализации и инженерных систем, проводят электромонтажные работы, а также ремонтируют фасад, кровлю и устанавливают окна», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 4,2 тыс. кв. м, его построили в 1965 году. В ходе ремонта здесь проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и не только. Завершить его планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.