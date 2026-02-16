В Клину покажут оперу Моцарта «Свадьба Фигаро»

В субботу, 28 февраля, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит комическую оперу Моцарта «Свадьба Фигаро», либретто Лоренцо да Понте по пьесе Бомарше. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Постановка была создана кафедрой оперной подготовки Российской Академии Музыки им. Гнесиных, ее исполнят солисты и струнный квартет Оперного театра-студии имени Ю. А. Сперанского РАМ им. Гнесиных. Музыкальным руководителем и дирижером выступает Виктор Кузовлев, режиссером — Наталия Кузовлева.

В ведомстве уточнили, что произведение Моцарта прозвучит на русском языке в переводе П. И. Чайковского. Ознакомиться с другими подробностями можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+