В Клину покажут оперу Моцарта «Свадьба Фигаро»
Фото: [Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского]
В субботу, 28 февраля, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит комическую оперу Моцарта «Свадьба Фигаро», либретто Лоренцо да Понте по пьесе Бомарше. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановка была создана кафедрой оперной подготовки Российской Академии Музыки им. Гнесиных, ее исполнят солисты и струнный квартет Оперного театра-студии имени Ю. А. Сперанского РАМ им. Гнесиных. Музыкальным руководителем и дирижером выступает Виктор Кузовлев, режиссером — Наталия Кузовлева.
В ведомстве уточнили, что произведение Моцарта прозвучит на русском языке в переводе П. И. Чайковского. Ознакомиться с другими подробностями можно на сайте.
* Возрастное ограничение 0+