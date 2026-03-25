В Клину пройдет концерт «Легендарный Паганини»

В воскресенье, 29 марта, в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоится концерт «Легендарный Паганини», его проведут в рамках программы юбилейных концертов профессора Московского педагогического государственного университета Александра Чернова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Чернов является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и заслуженным артистом России. Скрипач исполнит 24 Каприччио для скрипки соло Никколо Паганини. Мелодии исполнят на скрипке итальянского мастера Страдивари — подарке, который музыкант получил от своего учителя, профессора Московской консерватории Бориса Кузнецова. Узнать другие подробности о проекте можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+