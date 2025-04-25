В Клину прокуратура проконтролирует ход расследования дела супругов о незаконном обороте наркотиков

Клинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков супругами. Об этом в своих социальных сетях сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2025 года супружеская пара и их соучастники незаконно приобрели оптовую партию наркотического средства для дальнейшего сбыта. Их автомобиль задержали на участке автомобильной дороги в Клину, из незаконного оборота было изъято 50 свертков с запрещенным средством.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Мужчине грозит заключение под стражу, его супруге — домашний арест.

Ранее в Раменском полиция мужчину задержала за попытку сбыта крупной партии наркотиков.