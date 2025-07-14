В Клину прокуратура взяла на контроль дело о похищении мужчины

Клинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту похищения 47-летнего мужчины. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, в конце июня 2025 года женщина вместе с супругом и сыном разработали совместный преступный план и избили работника их фермы, у которого имелся перед ними денежный долг, в деревне «Кореньки». После этого они насильно поместили его в автомобиль и увезли в подсобное помещение фермы, где связали, вновь избили и пригрозили физической расправой в случае побега.

Однако пострадавший смог сбежать и обратиться за помощью в медицинское учреждение. По данному факту возбуди уголовное дело по п. п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. п. «а, в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).