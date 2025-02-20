В 2025 году в Клину проведут благоустройство Советской площади и улицы Папивина, за эти объекты жители проголосовали в процессе выбора объектов для капитального ремонта. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Общая площадь работ на улице Папивина и Советской площади составит порядка 2,3 га. В рамках проекта мы планируем внедрить множество изменений, которые улучшат городскую инфраструктуру и создадут комфортное пространство для отдыха», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие создадут пешеходные дорожки, зоны отдыха, установят современные системы освещения для безопасности жителей. Помимо этого, они проведут озеленение территорий. Благоустройство пройдет по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.