В Клину проведут капремонт корпуса лицея имени Дмитрия Менделеева

Капремонт корпуса лицея имени Дмитрия Менделеева проведут в Клину
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На Бородинском проезде, 23, городского округа Клин проходит капитальный ремонт корпуса лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева, подрядчик ведет демонтаже работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Площадь корпуса составляет более 4,1 тыс. кв. м, его построили в 1962 году. Строителям предстоит провести в нем кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, полностью заменить все окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только.
