В Клину проведут капремонт корпуса лицея имени Дмитрия Менделеева

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь корпуса составляет более 4,1 тыс. кв. м, его построили в 1962 году. Строителям предстоит провести в нем кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, полностью заменить все окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.