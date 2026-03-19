В Клину проведут творческую встречу с иллюстратором Диодоровым

В пятницу, 20 марта, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину пройдет творческая встреча с Борисом Диодоровым, который создал иллюстрации более чем к 400 книгам и стал одним из самых известных иллюстраторов сказок Ганса Христиана Андерсена. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что королева Дании присвоила ему титул посла Андерсена в России. В рамках мероприятия он расскажет участникам о своем творческом пути, работе с Андерсеном, а также ответит на все вопросы. Встреча начнется в 17:00, узнать подробности можно по номерам +7 (496) 242-10-50; +7 (915) 110-43-38.

