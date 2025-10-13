В Клину провели капремонт мостового перехода через реку Яузу

В поселке Воздвиженское городского округа Клин мостовики завершился капитальный ремонт мостового перехода через реку Яузу длиной 35 м, его провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На мостовом переходе специалисты частично заменили резиновые опорные части, полностью заменили конструкцию мостового полотна с установкой новых барьерных и перильных ограждений, обустроили систему локальных очистных сооружений, а также отремонтировали железобетонные пролеты и опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Биматов.

Мостовики также уменьшили ширину проезда, чтобы облегчить конструкцию мостового перехода. Работы провели в два этапа, для удобства жителей и гостей округа движение по мосту на это время организовали в реверсивном режиме.

Теперь движение осуществляется в полном объеме, мост обеспечивает транспортное сообщение между поселком Воздвиженское, близлежащими деревнями, селом Спас-Заулок, городами Высоковск и Клин и Ленинградским шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.