В Ледовом дворце имени Валерия Харламова в Клину провели мастер-класс для юных хоккеистов, секретами мастерства с ними поделился нападающий Континентальной хоккейной лиги Александр Жаровский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В мероприятии приняли участие более 80 спортсменов в возрасте от 5 до 20 лет, их ждали игровые действия в зоне, техника катания и объединение технических навыков катания с владением клюшкой.

«Любите и будьте преданны хоккею. У вас все получится. Слушайтесь тренера и тренируйтесь на все сто процентов», – сказал Александр Жаровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.