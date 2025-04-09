В Клину провели работы по демонтажу аварийного жилого дома

В Клину провели работы по сносу жилого здания, признанного аварийным. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Многоквартирный жилой дом был расположен на территории бывшего военного городка Клин-9. Его построили в 1952 году. Общая площадь двухэтажного здания составляла 460 кв. м.

После включения постройки в перечень аварийных домов здание расселили. Затем было принято решение о сносе объекта. Демонтажные работы завершились в марте. На данный момент участок расчищен от строительных отходов.

В округе осталось привести в соответствие, достроить или снести 65 недостроев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового жилья в регионе.