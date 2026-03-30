В Клину снесут аварийный жилой дом

В Клину в Талицком проезде снесут аварийный жилой дом № 2, построенный в 1959 году, площадь одноэтажного здания составляет около 150 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом утратил эксплуатационную пригодность, поэтому его признали аварийным по результатам обследования строительных конструкций. Граждан расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», после чего постройку включили в перечень для ликвидации.

Специалисты выполняют демонтаж строительных конструкций и расчистку территории от строительного мусора. Работы завершат до конца апреля 2026 года.