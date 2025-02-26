В Клину восстановят пионерлагерь «Юность»

В деревне Николаевка городского округа Клин восстановят имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря «Юность», инвестора планирует создать на его базе туристический объект. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Недвижимость реализовали на торгах в порядке приватизации за 16,3 млн рублей. В собственность победителя перешел имущественный комплекс, состоящий из 19 объектов недвижимости и земельного участка площадью 9,6 га. В частности, недостроенный клуб-столовая, пять спальных корпусов, жилой дом, изолятор, столовая, продовольственный склад и не только. Инвестор перед началом работ планирует провести ревизию и обследование имеющегося имущества.

В ведомстве уточнили, что торги прошли на электронной площадке АО «РАД» (Lot-online.ru). Узнать подробнее о доступных инвесторам объектах можно на сайте.

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