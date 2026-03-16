В Клину запустили молочно-товарную ферму на 800 дойных коров

В районе деревни Болдыриха городского округа Клин запустили новую животноводческую ферму ООО «МТФ «Елгозино», рассчитанную на 800 дойных коров, производственная мощность составит около 9,6 тыс. тонн молока в год - в реализацию проекта вложили более 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Запуск нового комплекса укрепляет потенциал регионального агропрома и способствует реализации целевых показателей государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья». Со своей стороны мы ведем сопровождение проектов и предоставляем поддержку в рамках действующих мер», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Реализовать проект помогла, в том числе, поддержка ведомства. Так, на строительство фермы был предоставлен льготный инвестиционный кредит. Площадь комплекса составила 45 тыс. кв. м, в его состав вошли коровник, доильно-молочный блок, административное здание, сухостойное отделение, телятник, профилакторий и другие помещения. Теперь в округе создано более 30 новых рабочих мест.

ООО «МТФ «Елгозино» входит в состав ГК «Агрофирма Елгозинское», компания специализируется на молочном животноводстве, производстве сырого молока и выращивании нетелей голштино-фризской породы.

