В Клину запустят молочную ферму на 800 коров

Застройщиком выступила молочно-товарная ферма «Елгозино», она вложила в реализацию проекта почти 1 млрд рублей. В состав комплекса вошли 14 сооружений, в том числе коровники, телятники, дезбарьер, санитарные и инженерные сооружения. Ферму оснастили роботизированной системой доения коров, вскоре ее введут в эксплуатацию. Там смогут производить почти 9 тыс. тонн молока ежегодно. Помимо коровьего молока, ферма будет реализовывать до 150 тонн говядины и до 55 тонн бычков на мясо в год, а также до 204 голов нетелей ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.