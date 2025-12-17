В Клину завершились демонтажные работы в детском саду при гимназии имени Ушинского
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На Бородинском проезде, д. 12а, городского округа Клин продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Гимназии имени Константина Ушинского, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.
Строителям предстоит обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести работы во всех групповых помещениях и не только.
