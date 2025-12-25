В Клину завершилось благоустройство Советской площади, ее торжественно открыли в центре города. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Там появились лавочки с встроенными клумбами, освещение и система видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, жители смогут посетить смотровую площадку за МФЦ и восстановленный исторический бульвар на улице Папивина. К Новому году площадь украсили иллюминацией, новыми инсталляциями, установили девятиметровую елку и арт-объекты — рояль и оленя с санями.

Работы по благоустройству прошли по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.