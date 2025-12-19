В Клину завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта

В деревне Мисирево городского округа Клин завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта, рабочие ведут пусконаладку слаботочных систем, завершают установку забора и благоустройство территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, объект площадью 200 кв. м. рассчитан на 36 посещений в смену. Там разместили кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет, двухместную палату и помещение для персонала.

Медицинский объект оснащен современным медицинским оборудованием, там будут обслуживать более 800 жителей близлежащих деревень: Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также около 3 тыс. дачников в сезон. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.