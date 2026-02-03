В Клину завершился демонтаж в рамках капремонта основного здания гимназии имени Ушинского

На Бородинском проезде, 28, городского округа Клин продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского, подрядчик завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Школу построили в 1964 году, ее площадь составляет более 4,1 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут обновление внутренних помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.