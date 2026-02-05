В Клину жители и гости отметят День науки

В воскресенье, 8 февраля, в усадьбе Боблово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Клину отметят День науки, посетителей ждут лекции, научные презентации, защита исследовательских проектов учащихся и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В программу вошли выступления доцента кафедры гуманитарных дисциплин Российской таможенной академии, кандидата исторических наук Максим Савченко на тему «Д. И. Менделеев о проблемах индустриального развития России в конце XIX — начале XX вв.», специалиста «Абитуриент-центра» и преподавателя кафедры химии федерального университета «Дубна» Валерии Гашимовой с докладом «Дубна — город химиков и физиков».

Помимо этого, для гостей подготовят презентацию выставки «Знай меру», викторину «Измерения», авторскую экскурсию по экспозиции «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» и сольный концерт Анны Гуцевой «Фортепианный вернисаж».

Для посещения усадьбы Боблово в День науки нужна предварительная запись по телефону: +7 965 252-83-94, узнать другие подробности можно на сайте.

*Возрастное ограничение 12+