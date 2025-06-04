В клубе «Активное долголетие» в Химках пройдет игра «К Пушкину сквозь время и пространство»
Интеллектуальная игра пройдет в Химках ко Дню рождения Пушкина
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В пятницу, 6 июня, в Химках в клубе «Активное долголетие» организуют интеллектуальную игру «К Пушкину сквозь время и пространство», посвященную 226-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга и классика мировой литературы Александра Пушкина, в нем примут участие члены клуба и школьники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в ходе ее реализации в округе проводят мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
«Проведение таких мероприятий — это уникальная возможность для диалога между поколениями. Общение школьников с представителями старшего возраста формирует у подрастающего поколения уважительное отношения к опыту, традициям и истории своей страны, а старшее поколение, в свою очередь, продолжает быть востребованным и активным участником общественной жизни», — отметил депутат Валентин Герасимов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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