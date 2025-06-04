В клубе «Активное долголетие» в Химках пройдет игра «К Пушкину сквозь время и пространство»

В пятницу, 6 июня, в Химках в клубе «Активное долголетие» организуют интеллектуальную игру «К Пушкину сквозь время и пространство», посвященную 226-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга и классика мировой литературы Александра Пушкина, в нем примут участие члены клуба и школьники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.