В клубе «Активное долголетие» Химок пройдет лекция о советском хирурге Александре Вишневском

В пятницу, 23 мая, в Химках на базе клуба «Активное долголетие» проведут лекцию о жизни и научном наследии выдающегося советского хирурга Александра Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками мероприятия станут местные жители, члены клуба, школьники и почетные гости, им расскажут о жизненном пути Вишневского, его вкладе в развитие отечественной медицины и не только.

«Имя Вишневского прочно связано с инновациями, гуманизмом и самоотверженностью — качествами, которые и сегодня вдохновляют молодых врачей и всех, кто связан с медициной», – рассказала заведующая поликлиникой №7, депутат Ирина Спирина.

Депутат Валентин Герасимов отметил, что жизнь хирурга является примером «служения, мужества и доблести». Лекцию проведут в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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