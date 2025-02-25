В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 20 тыс. звонков

С начала 2025 года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков, что на 161 больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш колл-центр», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, из других регионов России в колл-центр поступило более 1,2 тыс. звонков. Операторы рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых документах и не только, позвонить им можно по номеру 8 (800) 550-30-03.

В ведомстве напомнили, что при рождении ребенка в регионе родителям предоставляют выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.