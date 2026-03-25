В колледже «Подмосковье» провели профилактические беседы о безопасности на дорогах
Студентам колледжа «Подмосковье» рассказали о правилах безопасности на дорогах
Информационно-профилактические беседы на тему соблюдения правил безопасности на дорогах прошли во всех корпусах колледжа «Подмосковье». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятия были организованы социальными педагогами колледжа и студентами направления «Правоохранительная деятельность».
В рамках занятий студентам рассказали о правах и обязанностях на дороге, а также ответственности за правонарушения. Особое внимание уделили правилам перехода проезжей части, использования мототехники и самокатов.
