В колледже «Подмосковье» провели профилактические беседы о безопасности на дорогах

Информационно-профилактические беседы на тему соблюдения правил безопасности на дорогах прошли во всех корпусах колледжа «Подмосковье». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятия были организованы социальными педагогами колледжа и студентами направления «Правоохранительная деятельность».

В рамках занятий студентам рассказали о правах и обязанностях на дороге, а также ответственности за правонарушения. Особое внимание уделили правилам перехода проезжей части, использования мототехники и самокатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.