В Коломне из запланированных 85 км дорог отремонтировали половину

В Коломне провели ремонт на половине из запланированных на этот сезон дорог. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области до этого отметили, что в округах региона активно ведутся ремонтные работы.

Всего на текущий сезон в Коломне запланировали привести в порядок 85 км дорог. Из них работы провели уже на половине. Отремонтированные объекты уже прошли экспертизу и были сданы в эксплуатацию.

В числе наиболее протяженных дорог — участок улицы Октябрьской революции от мемориального парка до Щурово, дорога в деревне Дмитровцы и дорога до Воскресенска через поселок Пески.

В течение недели планируется завершить работы на участке улицы Малышева. Также продолжаются работы на Большой Запрудной улице, которая ведет к пляжу.

Ремонтные работы стартовали в апреле. Их завершение запланировано на сентябрь, однако дороги могут отремонтировать досрочно — до 1 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе.