В Коломне к концу года завершат благоустройство сквера «Блюдечко»

В Коломне продолжается благоустройство сквера «Блюдечко», работы планируют завершить к концу 2026 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Рабочие уже проложили часть дорожек, а также отремонтировали лестницы к конькобежному центру «Коломна». Им предстоит установить навигационные стенды с изображениями Коломенского кремля в разные эпохи, арт-объекты, рассказывающие о забытых местах и историях жителей, а также экспозиции о двух старинных кремлевских воротах — Косых и Мельничьих. В сквере появятся лестницы к смотровой площадке, амфитеатр, теневые беседки, современные скамейки, качели, урны и павильоны. Кроме того, специалисты проведут озеленение территории.

Отметим, что проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

