В Коломне молодая семья купила квартиру по жилищной программе

В Коломне местная жительница Алина Малышева и ее трое дочерей готовится к переезду в собственную квартиру, купленную по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» региональной государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, о программе она узнала от матери, после чего решила подать документы на участие.

«По факту квартиру купили на вторичном рынке. Но так как предыдущий собственник купил ее на первичном рынке и не сделал ремонт, я считаю ее новой, что очень приятно. Сейчас мы делаем ремонт под себя, будем переделывать все комнаты от пола до потолка», — отметила девушка.

Напомним, что участниками программы могут стать жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход, позволяющий оплатить 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

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