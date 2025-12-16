В Коломне на 25% выполнили капремонт в детской музыкальной школе им. Алябьева

В Коломне на четверть выполнили капитальный ремонт в здании Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание площадью 3,6 тыс. кв. м находится на улице Малышева. Оно было возведено в 1958 году.

Сейчас на объекте завершились демонтажные работы, продолжаются общестроительные и отделочные. Завершить капремонт планируется в следующем году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области капитально отремонтируют более 3 тыс. МКД.