В Коломне на треть завершили обновление школы на улице Шилова

На улице К. Шилова в Коломне продолжается капитальный ремонт школы № 14, работы завершены на треть и идут в соответствии с графиком. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся более 70 специалистов и используется три единицы техники. Строители занимаются монтажом системы вентиляции, прокладкой сетей водоснабжения и канализации, установкой фасадных конструкций, электрических сетей, оконных блоков, а также устройством стяжки пола», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года. Площадь школы составляет более 8,3 тыс. кв. м, в ней проведут кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, замену систем отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.