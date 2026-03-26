В Коломне начали демонтаж аварийной хозяйственной постройки на Колхозной улице. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное блочное строение площадью около 300 кв. м. построили в конце 70-х годов и использовали для хозяйственных нужд. Оно расположено в черте жилой застройки.

Долгое время объект не эксплуатировался и начал разрушаться. Жители попросили снести его и привести территорию в порядок. В результате здание включили в перечень бесхозяйного имущества и приняли решение о его ликвидации. Работы по демонтажу постройки планируется завершить до конца первого квартала 2026 года.

Всего в Коломне выявили 379 объектов незавершенного строительства. Из них снесено, достроено и приведено в соответствие 253 объекта.

Ранее о работе по демонтажу аварийных построек в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.