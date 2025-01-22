В Коломне начался капремонт Центра детского творчества

В Коломне на улице Девичье поле, 7 начался капитальный ремонт Центра детского творчества. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы по капремонту объекта идут по госпрограмме Московской области за счет бюджета. Строители ведут демонтажные работы», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет почти 2 тыс. кв. м, его построили в 1980 году. Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.