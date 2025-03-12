В Коломне начался снос недостроенной многоэтажки

В Коломне на улице Московской начался снос недостроенного многоэтажного дома, его возводил недобросовестный застройщик, в отношении которого в начале 2000-х инициировали дело о банкротстве. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Данный объект располагается вдоль одной из главных городских трасс, вблизи жилого массива. Его ликвидация в первую очередь направлена на повышение уровня безопасности жителей», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, компания-подрядчик планирует завершить ликвидацию дома до конца марта. После этого рабочие уберут строительный мусор и отправят его на вторичную переработку. Администрация округа впоследствии планирует провести благоустройство освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.