В Коломне направили в суд дело о мошенничество с бонусами на сумму более 5 млн рублей

Коломенская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении имущественного ущерба на сумму свыше 5 млн рублей центру программы лояльности крупного банка, его возбудили в отношении двух местных жителей по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, два брата разработали преступный план обогащения – в сентябре 2025 года они заказали и оплатили товары в интернет-магазине инструментов на общую сумму свыше 107 млн рублей. После этого на их счет зачислили бонусы на сумму более 5 млн рублей (из расчета 1 бонус = 1 рублю), которыми они расплатились в других онлайн-магазинах. Впоследствии мужчины отменили все оформленные и оплаченные заказы в магазине инструментов и вернули свои деньги назад. В результате компании, реализующей программу лояльности, был нанесен ущерб в особо крупном размере – 5 млн 211 тыс. рублей.

