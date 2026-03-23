В Коломне организуют выставку «Мастера эпохи. Художники XX века»

В четверг, 26 марта, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроется выставка «Мастера эпохи. Художники XX века», ее подготовили Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина и «Дом Озерова». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию пойдут порядка 40 произведений отечественной живописи и графики, они охватят период от начала 1930-х до конца 1960-х годов и будут посвящены национальному пейзажу. Среди картин - работы Витольда Бялыницкого-Бируля, Николая Крымова, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Павла Соколова-Скаля и другие. Выставка будет работать до 24 мая, узнать другие подробности можно на сайте.

