В Коломне откроют обновленный Центр детского творчества

В городском округе Коломна завершился капитальный ремонт Центра детского творчества, расположенного на улице Девичье Поле, д. 7, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы провели в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья». Здание построили в 1980 году, его площадь составляет почти 2 тыс. кв. м. В нем налаживают инженерные системы и сети связи, проводят финальную уборку помещений и установку специализированной мебели. В ходе ремонта строители заменили кровлю и утеплили фасад здания, поменяли все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провели ремонт всех внутренних помещений.

