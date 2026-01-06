В Коломне открыли после ремонта Дом культуры поселка Возрождение
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В Коломне открыли после масштабного ремонта Дом культуры поселка Возрождение. Он является подразделением Центра досуга и культуры «Непецино».
В Московской областной думе до этого сообщили, что в 2025 году в регионе проводился ремонт в 17 домах культуры.
В рамках капремонта в здании ДК в поселке Возрождение обновили зрительный зал и кабинеты для занятий кружков.
В ходе торжественного открытия учреждения состоялась интерактивная программа с участием сказочных персонажей — Снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе зимой.