В Коломне открыли после ремонта Дом культуры поселка Возрождение

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]

В Коломне открыли после масштабного ремонта Дом культуры поселка Возрождение. Он является подразделением Центра досуга и культуры «Непецино».

В Московской областной думе до этого сообщили, что в 2025 году в регионе проводился ремонт в 17 домах культуры.

В рамках капремонта в здании ДК в поселке Возрождение обновили зрительный зал и кабинеты для занятий кружков.

В ходе торжественного открытия учреждения состоялась интерактивная программа с участием сказочных персонажей — Снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе зимой.

