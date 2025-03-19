В Коломне появится новый детский сад на 125 воспитанников

Новый детский сад на 125 воспитанников будет построен в Коломне. О планах по возведению учреждения рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Проект реализует ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» в рамках госпрограммы. В регионе уже заключили контракт на проектирование и строительство объекта.

Садик построят на улице Калинина в Озерах. Завершить строительные работы планируется в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детсадов в регионе. Он отметил, что на текущий год запланирован ввод 25 таких учреждений.