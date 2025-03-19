В Коломне появится новый детский сад на 125 воспитанников
Новый детский сад на 125 мест построят в Коломне
Фото: [Медиасток.рф]
Новый детский сад на 125 воспитанников будет построен в Коломне. О планах по возведению учреждения рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Проект реализует ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» в рамках госпрограммы. В регионе уже заключили контракт на проектирование и строительство объекта.
Садик построят на улице Калинина в Озерах. Завершить строительные работы планируется в следующем году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детсадов в регионе. Он отметил, что на текущий год запланирован ввод 25 таких учреждений.