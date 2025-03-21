Жителям Московской области рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новый способ обмана граждан, в ходе которого они представляются сотрудниками управляющих компаний и сообщают жильцам о замене входной двери в подъезде. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Преступники предлагают бесплатно заказать ключи, тем самым завоевывают доверие жертвы. Далее они говорят, что у каждого жильца будет индивидуальный код от домофона. Для того чтобы его «активировать», мошенники просят назвать код из СМС», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что этот код позволит злоумышленникам получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и другим персональным данным, поэтому сообщать его нельзя. Жителям напомнили, что узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.