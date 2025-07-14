В Коломне построили детский сад в составе ЖК «Подлипки-Город»

В Коломне в составе ЖК «Подлипки-Город» построили детский сад-ясли, рассчитанный на 185 мест, ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании два этажа, его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. В нем обустроили восемь групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Для них предусмотрены игровые комнаты, помещения для кружков, групповые с раздевалками, спальни, пищеблок, медицинский блок и прачечная. На прилегающей территории разместили игровые и спортивные площадки, места для временного хранения велосипедов, колясок и санок, теневые навесы с ящиками для хранения уличных игрушек и детскими скамейками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.