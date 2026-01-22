В Коломне пройдут межрегиональные соревнования по конькобежному спорту

Более 200 спортсменов станут участниками межрегиональных соревнований по конькобежному спорту Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек, они состоятся в Конькобежном центре «Коломна» одноименного городского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях выступят представители Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербурга в возрасте 14–15 и 16–17 лет. Им предстоит пройти II этап, который запланирован на четверг и пятницу, 22 и 23 января. Соревнования станут отборочным к XIII зимней Спартакиаде учащихся (юношеской) России 2026 года. Отметим, что состязания организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

