В Коломне пройдет выставка «Купе» от московских художников

Со следующего четверга, 29 января, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» будет работать выставочный проект «Купе» – выставка известных московских художников В. П. Полотнова, А. Н. Суховецкого, С. А. Гавриляченко и Ю. А. Грищенко. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В проект войдут 80 полотен мастеров в жанре пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины. Экспозиция покажет новые веяния в развитии современной реалистической живописи, а также отразит диалог художников между собой, зрителями, прошлым и настоящим, отметили в сообщении. Узнать другие подробности можно на сайте.

Выставочный проект подготовлен Союзом художников России при поддержке Российской академии художеств, проект продолжит свою работу до 1 марта 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 6+