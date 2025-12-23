В Коломне прокуратура помогла оштрафовать организацию на 10 млн рублей за коррупцию
Фото: [Прокуратура Московской области]
Коломенский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя коммерческой организации, совершившего коррупционное преступление, его оштрафовали на 10 млн рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, коммерческий директор фирмы, занимающейся поставками 3D-принтеров, передал должностному лицу другого акционерного общества 4 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий по лоббированию интересов компании при заключении договоров. Коломенская городская прокуратура возбудила в отношении юрлица дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ.
Мировой судья судебного участка района Измайлово города Москвы оштрафовал организацию на 10 млн рублей, штраф уже оплачен.
